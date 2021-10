Você já comeu o salgado do “Tcham”? Conheça esse Jequieense de 72 anos que a 25 anos esbanja simpatia vendendo seus produtos

Um senhor de 72 anos de idade, que acorda todos os dias acorda às 05 da manhã e chega em casa às 18 Horas. Essa é a rotina conhecido em toda cidade como ” TCHAM”, que anda incansavelmente todos os dias no comércio de Jequié, empurrando seu carinho de salgados a 25 anos. Conversamos com ele, que nos disse que apesar de ser aposentado, a despesa tem aumentado a cada dia, e não da para pagar as contas apenas recebendo o benefício social. Pagando aluguel da sua residência, e pessoas que dependem dele para sobreviver, ele não pensa em parar de trabalhar tão cedo. Para os clientes mais antigos, “TCHAM”, deu confiança de vender seu salgado e ainda assinar uma notinha para pagar depois. Um exemplo de cidadão, honesto, trabalhador e que leva educação, simpatia por onde passa. Esse é mais um BRASILEIRO, MAIS UM JEQUIEENSE DIGNO DE TODAS AS HOMENAGENS.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários