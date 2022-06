Voltamos na casa da Dona Maria Adi. Ela ganhou cadeira de banho, colchão, mas precisa da cirurgia. ASSISTA

Na manhã desta terça (07), nossa reportagem voltou até o bairro do Mandacaru. Visitamos dona Maria Adi, que já tinha feito um apelo em nosso blog, para ganhar uma cadeira de rodas. Os nosso leitores ajudaram a Jequieense com cadeira de banho, colchão, cesta básica e fraldas descartáveis. O motivo de voltarmos até a casa da idosa, é que ela sofre de OSTEOPOROSE e sua cirurgia de preenchimento está marcada para o final do mês de JULHO, e dona Maria não dorme a noite devido às dores que sente em todo o corpo. Ela pede encarecidamente, para que a direção do HGPV, reveja e remarque está cirurgia para o mais breve possível. Pois, as dores estão piorando e dona Maria Adi não aguenta mais. Sabemos que a demando do Hospital Prado Valadares é muito grande. Mas, pedimos a direção que ajude está senhora com a antecipação da referida cirurgia. As pessoas que quiserem, podem continuar doando fraldas descartáveis tamanho G. O contato da neta da dona Maria Adi é 73 98890-0164. O PIX PARA DOECAO É 86154526520.

