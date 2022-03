Votação para escolha das novas fotos do estúdio da TV Sudoeste pode ser feita até o dia 28

Entre as centenas de fotos recebidas, por meio do concurso ‘A Foto do Estúdio’, as chefias de Jornalismo e Tecnologia da emissora escolheram as seis finalistas – três indicadas para o Bahia Meio Dia e as outras três para o BATV. Com pontos representativos da região, as imagens selecionadas receberão os votos do público pelo g1 Bahia, até às 10h do dia 28 de março. O resultado final será conhecido no último dia de votação. Os vencedores ganharão um voucher de compras no valor de R$300 em supermercado e conhecerão as instalações da TV Sudoeste.

