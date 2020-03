Xand Avião revela estar com coronavírus, no dia do aniversário

Xand Avião, que completou 38 anos ontem, foi ao Instagram contar que ele e a mulher, Isabele Temóteo, estão com coronavírus e em isolamento. Em vídeo postado na função stories do Instagram, o músico disse que eles estão bem e que os filhos do casal, Enzo e Isabella, não foram contaminados.

No vídeo, gravado na cama do casal, o ex-vocalista do Aviões do Forró conta: “A Isa, no domingo à noite, sentiu um pouco de febre e um pouco de dor de garganta, nada de mais. Eu não senti nada. Na segunda (16), a gente fez o exame para o coronavírus. Eu fiz, a Isa fez, a Isabella fez, porque ela também teve um pouco de febre. O Enzo não sentiu nada.

