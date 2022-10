XVIII Encontro de Economia Baiana tem inscrições abertas

O Encontro de Economia Baiana tem inscrições abertas com o tema “Macroeconomia do desenvolvimento: uma agenda alternativa para crescimento da Bahia e do Brasil”. O evento acontece em sua XVIII edição, nos dias 06 e 07 de outubro, online no Youtube/SEIBAHIA.

Trata-se de uma iniciativa da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (Desenbahia), com o apoio do Conselho Regional de Economia – Seccional Bahia (Corecon-BA).

O objetivo do Encontro seguindo a linha dos encontros anteriores é propiciar a discussão dos problemas econômicos da Bahia, sob um olhar plural. Este ano o evento propõe debater sobre a discussão dos problemas econômicos da Bahia e do Brasil, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista. A macroeconomia do desenvolvimento, pobreza e desigualdade, economia do petróleo e as perspectivas para o desenvolvimento da Bahia serão abordados no evento.

Espera-se que o 18° Encontro de Economia Baiana seja uma oportunidade de reflexão sobre temas variados, inserindo-se em diferentes tipos de discussão: conferências e painéis constituídos por especialistas de cada área. O XVIII Encontro de Economia Baiana será realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2022, via streaming pelo Youtube/SEIBAHIA. Faça a sua inscrição no site oficial do evento https://eeb.sei.ba.gov.br/ .

Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários