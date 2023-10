Zé Cocá participa de audiência com Ministro do Turismo em Brasília e discute projetos para fomento do setor turístico

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, segue cumprindo agenda institucional em Brasília, entre ele a mobilização que tem como objetivo a luta contra a redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e outras demandas de importância para a população. Nesta terça-feira, 3, gestor municipal, acompanhado pelo deputado federal, Leur Lomanto, e pelo deputado estadual, Hassan Iossef, esteve em audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Durante o encontro, foram apresentados diversos projetos com o propósito de impulsionar ainda mais o turismo regional, a partir do apoio do órgão federal, consolidando o município de Jequié como polo estrutural. O prefeito Zé Cocá e os deputados Leur Lomanto e Hassan Iossef apresentaram, também, o projeto para a realização do Melhor São João da Bahia 2024 e discutiram sobre a importância da construção de um aeroporto que atenda aos 36 municípios que pertencem aos Territórios Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá que, de acordo com Cocá, continua sendo um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da região.

“Estamos sempre em busca de melhorias para a nossa cidade e essa nossa luta pela estruturação do setor turístico faz parte das ações que temos executado, com o objetivo de atrair novos negócios, gerar emprego e renda para nossa população. O Turismo na Bahia superou a média nacional e cresceu 15,5% no 1º trimestre de 2023. O volume das atividades turísticas no estado, no primeiro trimestre deste ano, expandiu 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, após avançar 35,7% em 2022, na mesma base de comparação. Portanto, quanto mais apoio, quanto mais incentivos tivermos, será melhor ainda, não somente para o município de Jequié, mas todas as cidades da nossa região. Esperamos poder contar com o Ministério do Turismo e que esse apoio se materialize de forma efetiva.”, destacou o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

