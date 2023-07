Zé Cocá volta a amizade com o prefeito de Lafaiete Coutinho

Na noite de ontem (30), o prefeito de Jequié Zé Cocá, esteve na cidade de Lafaiete Coutinho onde se encontrou com o prefeito João Véi. Segundo informações, lágrimas, abraços e solidariedade um com o outro. João Véi e Zé Cocá, estavam sem se falar já mais de 2 anos, quando o prefeito de Lafaiete Coutinho, decidiu apoiar a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Já o Prefeito de Jequié, preferiu caminhar com ACM Neto. Com o retorno da amizade do dois, as eleições na cidade de Lafaiete Coutinho pode ter uma reviravolta e os dois se unirem em um propósito só.

João Véi, se elegeu prefeito por indicação de Zé Coca, e vem fazendo um bom trabalho na cidade nos últimos 6 anos. A população de Lafaiete Coutinho, se alegra com a volta da amizade dos dois. Desejamos boa sorte para ambos.

