Largo promove Diálogo Socioambiental para levar informações às comunidades

Durante o mês de maio a Largo promove mais uma série de encontros com as comunidades. Desta vez o tema do Diálogo Socioambiental será a apresentação do Programa e Ações de Educação Ambiental da Largo e as reuniões acontecerão nos dias 13, 16 27, 28 e 29 de maio, nas comunidades de Pé de Serra; Água Branca; Jacaré, Pindobeira, Assentamento da Pindobeira e Porto Alegre.

O Diálogo Socioambiental tem como objetivo comunicar e levar informações para as comunidades sobre os processos da empresa, programas socioambientais, projetos e ações para mitigação dos impactos ambientais, de forma interativa, holística e participativa. “Acreditamos que a comunicação socioambiental é uma ação necessária e imprescindível para a continuidade da construção de um relacionamento sólido, de confiança e transparência entre a Largo e uma das principais partes interessadas, a comunidade”, explica a Analista de Relacionamento Institucional e Comunidade, Valéria Chung Rocha. O Diálogo Socioambiental irá acontecer periodicamente e todas as áreas de influência direta serão contempladas com a ação.

