Hassan defende movimento suprapartidário para viabilizar campus da UFBA em Jequié

A implantação de um campus da UFBA em Jequié é de fundamental importância para o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região, e beneficiará milhares de jovens dos 36 municípios dos territórios de identidade do Médio Rio de Contas e do Vale do Jiquiriçá. A afirmação é do deputado municipalista Hassan (PP) que, entusiasmado, participou na noite desta sexta-feira (22) da audiência pública proposta pelo deputado federal Jorge Solla para debater o assunto, e conclamou a sociedade e organizações a abraçar a idéia e lutar para concretizá-la.

“Esse é um momento histórico, que vai impactar no futuro da nossa região e todos nós, parlamentares, sociedade civil organizada, entidades, movimentos sociais, clubes de serviços e lideranças politicas, num movimento suprapartidário, devemos encampar essa luta, criar um comitê e trabalhar para concretizar o campus da UFBA em Jequié”, complementando que “essa é uma pauta importantíssima que, com certeza, vai trazer desenvolvimento socioeconômico para toda região, e contribuirá para a formação de milhares de jovens e adultos.

Por inciativa do deputado federal Jorge Solla, a audiência pública aconteceu na Câmara Municipal de Jequié, e teve com resultado a aprovação de criação do ‘Comitê UFBA Jequié’. Essa instância será montada a partir da próxima semana, para os estudos de viabilidade, mobilização social e política, possam ser realizados e incorporados ao projeto que já se encontra no MEC.

Participaram do evento, presidido pelo presidente do PT Jequié, Caio César, a presidente do Território de Identidade Médio Rio de Contas, Rita Rodrigues, o professor Penildo Filho, reitor em exercício da UFBA, Márcio Vasconcelos, diretor do campus da UFBA em Vitoria da Conquista, Roberto Gondim, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, Luciano Pestana, diretor-geral do IFBA Jequié, além dos deputados Jorge Solla e Hassan, e vereadores de inúmeros municípios do Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá e mais de 40 Instituições.

Hassan parabenizou o deputado Jorge Solla, destacando que a implantação de um campus da UFBA em Jequié representa importante ação de interiorização do ensino superior, consolidando o município como pólo educacional. Reconhecendo a importância da iniciativa, Hassan apresentou moção de aplausos a Solla pela proposta na Assembleia Legislativa da Bahia.

