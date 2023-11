Polícia Civil desarticula laboratório de drogas na Praia de Ipitanga e faz apreensões em condomínio de luxo de Lauro de Freitas 

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) – em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (22), na sede da companhia, em Salvador –, deu detalhes da operação que desarticulou, na última terça-feira (21), um laboratório de drogas montado dentro de uma casa de veraneio, na Praia de Ipitanga, também na capital baiana. No local, foram encontrados pacotes contendo maconha, tambores com porções de um pó branco semelhante à cocaína, cerca de mil munições dos calibres de fuzil 556, ponto 40,9 mm e 380, além da quantia de R$ 3 mil em dinheiro, duas balanças de precisão, maquinário e insumos para a produção e refino dos entorpecentes.

Na sequência das diligências, em um condomínio de luxo no centro de Lauro de Freitas, os policiais encontraram dezenas de tabletes de maconha, réplicas de um fuzil e uma pistola. No total, foram apreendidos 300 quilos de drogas, cerca de mil munições de fuzil e de armas de outros calibres.

Uma dupla foi presa com um veículo com suspeita de restrição de roubo, após monitoramento das equipes do Deic e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. O carro apreendido tinha sinais identificadores adulterados.

“Essa quadrilha vem utilizando-se de veículos que possuem restrição de furto, roubo ou adulteração para fazer a entrega e a distribuição de entorpecentes, assim como pela prática de outros crimes. Então, o nosso departamento, como nós possuímos unidades especializadas nessa situação de veículos, está efetuando o acompanhamento desses veículos roubados, assim como dos locais que eles trafegam, que indicam que são locais onde há uma grande venda de entorpecentes e, através das investigações, confirmamos que eles praticam esse tráfico na modalidade de atacado”, detalhou o diretor do Deic, Thomas Galdino, acrescentando: “as investigações, com certeza, irão continuar, e nós iremos identificar e prender mais indivíduos relacionados a essa prática criminosa”.

Ainda de acordo com o delegado, toda ação é resultado de desdobramentos investigativos sobre a localização de um bunker de entorpecentes, encontrado em um hotel de luxo de Salvador, em outubro deste ano, quando foi apreendida aproximadamente uma tonelada de drogas. Em cerca de um mês e meio, a Polícia Civil já apreendeu cerca de duas toneladas de drogas e desarticulou três laboratórios.

O titular da Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, Leandro Acácio, explicou como a Polícia Civil chegou ao endereço exato do laboratório através da investigação de um veículo com suspeita de adulteração: “estamos com a determinação da Secretaria de Segurança Pública, da nossa delegada-geral, Heloísa Brito, e do diretor do Deic, para que intensifiquemos as ações de combate a furtos de roubo de veículos na capital e Região Metropolitana de Salvador”.

Leandro frisou que o veículo acaba sendo um meio utilizado para a prática de diversos outros crimes, dentre eles, transporte e distribuição de drogas. “A gente iniciou com a investigação acerca desses veículos com sinais de identificação adulterados. A partir do acompanhamento, identificamos diversos locais aonde esse indivíduo vinha frequentando e que eram locais onde a gente poderia encontrar algum tipo de material ilícito. No dia de ontem, a gente acabou desencadeando essa ação que culminou com as prisões e todo esse material oculto”, concluiu. Informações e Foto: Lina Magalí/GOVBA

