Prorrogado até o dia 05 de fevereiro o envio de propostas para o Edital ‘Comida no Prato’

Foi prorrogado, até o próximo dia 05 de fevereiro, o envio de propostas para o Edital do Governo do Estado “Comida no Prato”, de apoio às cozinhas comunitárias e solidárias para o fortalecimento da rede de equipamentos integrados para o combate à fome na Bahia.

A iniciativa, inserida na estratégia do Programa Estadual Bahia sem Fome, será executada por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Com um investimento que ultrapassa os R$ 24 milhões, o Governo do Estado vai garantir, a partir do apoio a essas cozinhas, comida na mesa de mais de 20 mil famílias em todo o Estado. A previsão é entregar mais de duas milhões de refeições para as famílias em vulnerabilidade social, a exemplo de pessoas em situação de rua, trabalhadores/as de baixa renda, trabalhadores/as desempregados/as ou desalentados/as, pessoas idosas e crianças, mães solos entre outras populações desassistidas e situadas abaixo da linha de pobreza.

A ação visa garantir a Segurança Alimentar e Nutricional dessas famílias com alimentos provenientes da agricultura familiar baiana. Essa soma de esforços busca combater à fome na Bahia com alimento de qualidade, como afirma o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro. “Esta é uma das ações para combater a fome na Bahia com comida boa e de qualidade para quem mais precisa”.

O chamamento público se destina aos 17 municípios mais populosas do Estado: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Itabuna, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Barreiras, Ilhéus, Alagoinhas, Jequié, Porto Seguro, Simões Filho, Paulo Afonso, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus. O Edital está disponível no site www.car.ba.gov.br. Podem se inscrever organizações da sociedade civil com experiência mínima de dois anos no fornecimento de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

