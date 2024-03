Jequieense de apenas 11 anos, apaixonada por CrossFit e já acumula mais de 21 milhões de visualizações na internet: ASSISTA

Visitamos a Crossmove em Jequié, para conversar com uma Jequieense de apenas 11 anos e que vem se destacando no CrossFit e na Internet. O nome dela é Perola Sales, e já acumula mais de 21 milhões de visualizações na internet. Tudo começou quando Perolla começou a treinar futebol na escolinha do seu avô Paulo Sales, onde participou de alguns campeonatos. O Mestre em Educação Física, João Neto, fez um convite a Perolla e aos seus pais, para conhecer o CrossFit e fazer uma aula experimental. Com apenas 5 meses de treinamento, participou do evento do evento que acontece todos os anos em Jequié que é o Sun Machine.

Os pais postaram o vídeo no Instagram e Perolla Ja conta com mais de 21 mlihões de visualizações e 80 mil seguidores. Nossa reportagem bateu um papo com a estrelinha Jequieense Perolla Sales, sempre na supervisão dos seus pais e conversamos também com seu Coach, Mestre em Educação Física João Neto. ASSISTA A BAIXO.

