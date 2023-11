Polícia Técnica conclui mais uma etapa dos exames pré-admissionais do Concurso Público

A Polícia Técnica publicou no diário oficial do último sábado (4), os resultados definitivos dos exames médicos e a convocação para realização dos testes psicológicos para os aprovados no último certame.

“Estamos atendendo o cronograma estabelecido. Após a realização da avaliação psicológica faremos a investigação social, com resultado provisório previsto para 20 de dezembro”, explicou Dayana Santos, Coordenadora de Ensino e Pesquisa do Departamento de Polícia Técnica.

Os aprovados e convocados deverão comparecer ao Colégio da Polícia Militar Dendezeiros, situado à Avenida Dendezeiros, S/nº, Bonfim, no dia 12 de novembro, conforme publicado no DO. Informações e Foto: Ascom DPT

