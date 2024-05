Caminhonete do Corpo de Bombeiros de Sergipe que levava alimentos ao RS capota na BR-116, entre Jaguaquara e Jequié

Um veículo oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe capotou ao trafegar pela Rodovia Santos Dumont BR-116, no trecho conhecido como Reta da Coalhada, entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, no Sudoeste baiano. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta segunda-feira (06) e envolveu uma caminhonete L200 Triton, ocupada por dois oficiais da instituição, bombeiros, que transportavam alimentos para vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Informações e Foto: BLOG MARCOS FRAHM

