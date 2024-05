Prefeitura de Jequié amplia vacinação contra gripe para população em geral

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, ampliou a partir desta quinta-feira, 2, a campanha de vacinação contra a gripe Influenza para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A doses estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município, com aplicação no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento até o dia 31 de maio.

O balanço mais recente do Departamento de Vigilância Epidemiológica ponta que, em Jequié, desde o início da campanha, em 25 de março, foram aplicadas 11.324 doses da vacina, o que corresponde a 19,37% do público-alvo. Para se vacinar, basta levar o documento pessoal com foto ou cartão SUS, e a caderneta de vacinação.

Anualmente, a vacina é atualizada para a dose ser efetiva na proteção contra as cepas dos principais vírus que circulam no Brasil e a dose contra Influenza pode ser aplicada junto a qualquer vacina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Esta medida visa não apenas proteger os mais vulneráveis, mas também reduzir hospitalizações durante os períodos mais frios e chuvosos do ano, quando as doenças respiratórias se intensificam. Informações e Foto: SECOM/PMJ

