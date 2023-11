Caminhão carregado com repolho tomba na BA-026 próximo a cidade de Maracás

Um caminhão que transportava um carregamento de repolho tombou na Rodovia BA-026, no trecho entre os municípios de Maracás e Planaltino, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, que repassou a informação na noite desta sexta-feira (03) o acidente teria ocorrido no dia anterior e a guarnição foi informada nesta sexta, se deslocando a área do acidente, que não teve vítima, por volta das 15h30.

Ainda segundo a PRE, o motorista do caminhão, Juscivânio Almeida dos Santos, 39 anos, morador de Itabaiana-SE relatou que foi fechado por uma ultrapassagem proibida realizada por uma carreta-cegonha, não identificada, o que o fez perder o controle da direção. O veículo Mercedes Benz Atego 2426 com placa licenciada de SE foi removido nesta noite e, o trânsito no local, que teria sido interrompido foi totalmente liberado pela PRE. Informações e Foto: Blogh Marcos Frahm

